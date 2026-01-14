برشلونة يتفوق على ريال مدريد في إحصائية جماهيرية

18 حجم الخط

تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر مشاهدة تلفزيونيًا بإجمالي 7 ملايين و816 ألف مشاهدة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ7 ملايين و661 ألف مشاهدة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب متابعته، إذ تصدر ترتيب أكثر الأندية مشاهدة عبر شاشات التلفزيون.

MARCA | برشلونة يتصدر أندية الليغا من حيث المشاهدة التلفزيونية في القسم الأول من الموسم، متقدمًا بفارق طفيف على ريال مدريد، بينما يظل الكلاسيكو المباراة الأكثر جذبًا للجمهور 📺 pic.twitter.com/bO5Az6pEkW January 13, 2026



وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق واضح عن القطبين، محققًا 5 ملايين و675 ألف مشاهدة، ثم حلّ ريال بيتيس رابعًا برصيد 4 ملايين و678 ألف مشاهدة.

وكان برشلونة توج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه في كلاسيكو النهائي، الذي أقيم في السعودية، على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وأدت هذه الهزيمة إلى إقالة المدرب تشابي ألونسو، وتعيين ألفارو أربيلوا، في ظل حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق الملكي.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا ضم جواو كانسيلو حتى نهاية الموسم قادما من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة، وسيرتدي القميص رقم 2.



عودة كانسيلو لبرشلونة

سبق للمدافع البرتغالي أن ارتدى قميص برشلونة خلال موسم 2023/24، عندما انضم إليه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وشهد ذلك الموسم تألقه اللافت، حيث شارك في 42 مباراة (32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا)، مسجلًا أربعة أهداف (هدفين في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا)، وقدم خمس تمريرات حاسمة (أربع في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.