برشلونة يتفوق على ريال مدريد في إحصائية جماهيرية

تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر مشاهدة تلفزيونيًا بإجمالي 7 ملايين و816 ألف مشاهدة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ7 ملايين و661 ألف مشاهدة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب متابعته، إذ تصدر ترتيب أكثر الأندية مشاهدة عبر شاشات التلفزيون.


وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق واضح عن القطبين، محققًا 5 ملايين و675 ألف مشاهدة، ثم حلّ ريال بيتيس رابعًا برصيد 4 ملايين و678 ألف مشاهدة.

وكان برشلونة توج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه في كلاسيكو النهائي، الذي أقيم في السعودية، على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وأدت هذه الهزيمة إلى إقالة المدرب تشابي ألونسو، وتعيين ألفارو أربيلوا، في ظل حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق الملكي. 

وعلى صعيد آخر أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا ضم جواو كانسيلو حتى نهاية الموسم قادما من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة، وسيرتدي القميص رقم 2.

عودة كانسيلو لبرشلونة

سبق للمدافع البرتغالي أن ارتدى قميص برشلونة خلال موسم 2023/24، عندما انضم إليه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وشهد ذلك الموسم تألقه اللافت، حيث شارك في 42 مباراة (32 في الدوري الإسباني و10 في دوري أبطال أوروبا)، مسجلًا أربعة أهداف (هدفين في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا)، وقدم خمس تمريرات حاسمة (أربع في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا).

