منطقة الإسكندرية الأزهرية تعقد اجتماعًا لرؤساء لجان الشهادة الابتدائية

عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال الامتحانات، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والدقة في سير العملية الامتحانية.

قرار عاجل من التموين لتجار الجملة بشأن وقف نظام الميكنة القديم في 16 يناير

راندا مصطفى رئيسًا للجنة التضامن بمجلس النواب

وخلال الاجتماع، أكد أهمية الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، وضرورة إعطاء كل طالب حقه دون أي إخلال، مشددًا على أن المرحلة الابتدائية تُعد مرحلة تأسيسية في بناء شخصية الطالب علميًا وتربويًا، وهو ما يتطلب تحري الدقة والعدالة في أعمال التقييم.

ومن جانبه، أوضح مصطفى بهي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، أهمية تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، وضرورة تطبيقها بكل حزم ودقة داخل اللجان، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما قدّم الدكتور أحمد سمير، مسؤول الدمج بالمنطقة، شرحًا موجزًا حول كيفية التعامل مع الطلاب المدمجين داخل اللجان، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لهذا الملف بما يراعي مصلحة الطلاب ويوفر لهم البيئة الملائمة لأداء الامتحانات.

واختُتم اللقاء بالدعاء للجميع بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم خلال فترة الامتحانات.

