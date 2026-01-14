الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين إنتر ميلان وليتشي في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان أمام ليتشي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة المؤجلة من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن كريستيان تشيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي للنيراتزوري لمواجهة ليتشي.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

دخل إنتر ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أكانجي – أتشيربي – باستوني – ديوف

خط الوسط: دارميان – زيلي – مكرتيان

خط الهجوم: كارلوس – بوني – ماركوس تورام

فريق ليتشي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام إنتر ميلان

فيما دخل فريق ليتشي مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني

الدفاع: دانيلو فييجا - جميل سييبيرت - تياجو جابرييل - أنطونيو جالو

الوسط: لاسانا كوليبالي - يوسف ماليح - سانتياجو بيروتي - ريمي أودين - ريكاردو سوتيل

الهجوم: نيكولا شتوليتش

موقف الفريقين في جدول الترتيب

دخل إنتر ميلان المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان، في صراع محتدم على القمة.

في المقابل، يعاني ليتشي في مناطق الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن شبح الهبوط.

إنتر يسعى لتأكيد الهيمنة

ويطمح إنتر ميلان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد تعادله الأخير أمام نابولي، معتمدًا على الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق تحت قيادة تشيفو، الذي لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 7 مباريات بالدوري، محققًا 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا.

ويواصل إنتر تقديم عروض هجومية قوية هذا الموسم، بعدما سجل 42 هدفًا، ليصبح أقوى هجوم في الكالتشيو حتى الآن، في ظل منافسة قوية مع ميلان، نابولي، يوفنتوس وروما على لقب الدوري.

