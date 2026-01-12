الدوري الإيطالي، جنوى يقسو على كالياري بثلاثية نظيفة

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، حقق فريق جنوى الفوز على حساب ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف التقدم لجنوى اللاعب لورينزو كولومبو في الدقيقة 8، ثم عزز اللاعب فريندروب التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 75، ثم أحرز اللاعب ليو أوستجارد الهدف الثالث في الدقيقة 78

شهدت المباراة في أغلبها سيطرة واستحواذ لصالح كالياري، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، فيما اعتمد فريق جنوى على تأمين دفاعاته بشكل جيد واعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

وفي الربع ساعة الأخيرة استغل فريق جنوى الاندفاع الهجومي لفريق كالياري ونجح لاعبوه في استغلال الهجمات المرتدة وسجل هدفين في ثلاث دقائق في الدقيقتين 75 و78.

تشكيل جنوى أمام كالياري

أعلن دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق جنوى تشكيل فريقه لمواجهة كالياري وضم كل من:

دخل فريق جنوى مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيكولا ليلا

الدفاع: أليساندرو ماركاندالي - ليو أوستجارد - يوهان فاسكيز - ميكيل إليرتسون - أرون مارتن

الهجوم: فيتينيا - لورينزو كولومبو

فريق كالياري، فيتو

تشكيل كالياري أمام جنوى في الدوري الإيطالي

فيما أعلن فابيو بيساكاني المدير الفني لفريق كالياري تشكيلة لفريقه لمواجهة جنوى والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: إيليا كابريلي

الدفاع: سيباستيانو لوبيرتو - خوان رودريجز - رياض إدريسي

الوسط: زيتو لوفومبو - ميشيل نداري أدوبو - ماتيو براتي - لوكا مازيتيلي - أدم أوبيرت -

الهجوم: سميح كيليتشوي - سباستيان إسبوسيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع فريق جنوى رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما خاض 20 مياراة، فاز في أربع مواجهات وتعادل في 7 وخسر 9 مواجهات

في المقابل، تجمد رصيد كالياري عند 19 نقطة في المركز السادس عشر بعدما خاض نفس عدد المباريات، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات

