الخميس 15 يناير 2026
سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها الليمون والخيار وهذا موقف الطماطم

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 15 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 6 جنيهات و11 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 13 إلى 17 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 13 جنيها إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 11 جنيها إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 25 و37 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 12 و18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الجريدة الرسمية