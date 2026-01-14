بعد شكاوى المواطنين، حملة للتفتيش على محطات الوقود بالوادي الجديد (صور)

18 حجم الخط

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة مفاجئة للتفتيش على كافة المحطات لفحص شكاوى المواطنين وللتأكد من مدى التزام أصحاب المحطات والعاملين بها ومراجعة أرصدة البنزين والسولار، وذلك وفي استجابة سريعة لشكوى بعض المواطنين وردت من خلال إذاعة الوادي الجديد من بعض محطات تعبئة الوقود بالمحافظة، وفي إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتواصل الدائم مع المواطنين وفحص الشكاوى الواردة.

وأكدت دكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن شكاوى المواطنين محل اهتمام وأفادت أنه تم وضع ملصقات بمحطات الوقود تحمل رقم غرفة عمليات المديرية للإبلاغ عن أي تجاوز للقانون أو مخالفات فضلًا عن إمكانية التواصل وتقديم الشكاوى من خلال عدة قنوات منها بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة 19528 أو من خلال رسائل الصفحة أو الحضور الفعلي لمقر إدارة حماية المستهلك بالمديرية خلف النادي الاجتماعي، ورقم غرفة عمليات المديرية 0922928959.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أن جميع محطات الوقود تخضع للفحص الدوري، بغض النظر عن كونها حكومية أو خاصة، لضمان العدالة في تطبيق الرقابة.

وشددت علي عدم التهاون مع أي محطة وقود تخالف المواصفات، وسيتم محاسبة المسئولين عن أي مخالفات يتم اكتشافها، مؤكدًة أن حملات الرقابة ستستمر للتأكد من جودة المنتجات البترولية، والحفاظ على حقوق المستهلكين.

