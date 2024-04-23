بالتعاون مع اليونيسف، الشباب والرياضة تقيِّم مبادرات برنامج «نتشارك» بالوادي الجديد

تبدأ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع اليونيسف، اليوم الثلاثاء، تقييم مبادرات برنامج « نتشارك » وختام فعاليات الحوار المجتمعي وتقييم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » بمحافظة الوادي الجديد.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، إن المديرية انتهت من تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوًي» بمحافظة الوادي الجديد في شهر يناير وفبراير الماضي من العام الجاري، حيث استهدفت المبادرة التنفيذ بعدد 4 مراكز ادارية وهي: "الخارجة وباريس وبلاط والداخلة"، وذلك بواقع 40 ورشة تدريبية بعدد 1200 مشارك ومشاركة من الأسر والشباب والطلائع.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تبدأ اليوم الثلاثاء، مرحلة تقييم المبادرات الخاصة ببرنامج نتشارك في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر والذي يستهدف فئتي النشء والشباب، وذلك للعمل علي التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والذي أقيمت فعالياته بعدد 8 مراكز شباب موزعين علي 3 مراكز إدارية بالمحافظة وهم مركز الخارجة ومركز الداخلة ومركز بلاط، استهدفنا خلاله عدد 4 ورش تدريبية للنشء من عمر 13 وحتى 17 عامًا و4 للشباب من عمر 17 وحتى 24 عامًا بواقع عدد 240 مشاركا من النشء والشباب.

وأوضح شوقي، أن ختام فعاليات الحوار المجتمعي للمبادرة الوطنية « دوي» تقام فعالياته اليوم، بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في حضور اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعاطف سالم مدير ادارة برلمان الطلائع ، يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وتحت شعار «بحكايتك تكمل حكايتها»، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.