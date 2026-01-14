الأربعاء 14 يناير 2026
استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية رغم سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة، في ظل ما تشهده محافظة الإسكندرية من تقلبات جوية ناتجة عن نوة باقي الفيضة الكبري، حيث لم تصل الأحوال الجومائية، ومنها سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى الحد الذي يؤثر سلبا على حركة الملاحة.

17 يناير، استئناف 4 سيدات ورجلين على حكم حبسهم بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

أرقام صلاح وماني في مواجهات مصر والسنغال

وكان قد شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سحبا كثيفة وغيوما وموجة من الصقيع، وذلك بسبب تأثير نوة الفيضة الكبرى.

 

وانتشر مسئولو هيئة الصرف الصحي بالمحافظة، وتم الدفع بسيارات الصرف والبدلات فى كافة التمركزات والعمل على تطهير الشنايش ومطابق الأمطار.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والميدانية موجودة بشكل منتظم في الميادين والشوارع لمتابعة حالة استقرار الطرق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب حالة الطقس أولًا بأول، للتدخل السريع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بمرونة تامة.

ووجه الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء وشركات المرافق بمواصلة التواجد الميداني لمتابعة كفاءة الشنايش ومصبات التصريف، مع استمرار أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة لضمان سلامة الجميع، مكلفًا إدارة المرور بتنظيم حركة السير وتكثيف الوجود بالمحاور الحيوية لضمان عدم حدوث أي تكدسات ناتجة عن هطول الأمطار أو نشاط الرياح.

وشدد الفريق أحمد خالد على أن المحافظة تعمل بكافة إمكانياتها لضمان راحة المواطنين وعبور نوات الأمطار بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها ف

