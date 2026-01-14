الأربعاء 14 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة عن امتحان الإنجليزي: أكثر من نصف الأسئلة صعب (فيديو)

أحد طلاب الصف الخامس
أحد طلاب الصف الخامس الابتدائى
أدى طلاب الصف الخامس الابتدائى في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء  امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الانجليزية.

وقال الطلاب بإدارة دار السلام التعليمية، إن الامتحان كان صعبا حيث تضمن 4 أسئلة صعبة من إجمالى 7 أسئلة.

وأكدت  الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

 

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على ضرورة مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.
 

