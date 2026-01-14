تعيين محمد الشريف أمينا عاما لحزب الحركة الوطنية بالبحيرة

18 حجم الخط

اعتمد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام بتعيين محمد شعبان الشريف رجل الأعمال أمينًا عامًا للحزب بمحافظة البحيرة وعضوا الأمانة العامة.

حزب الحركة الوطنية المصرية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص قيادة الحزب على دعم الكوادر الفاعلة، وتعزيز الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهدافه الوطنية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: نثق ثقة كاملة في قدرات الأستاذ محمد الشريف، وخبراته الكبيرة في العمل العام والمؤسسي، مضيفا أنه يثق في قدرته من خلال موقعه الجديد كأمين عام للحزب بمحافظة البحيرة في تعزيز دور الحزب وخدمة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الحزب ودوره الوطني خلال المرحلة القادمة في إطار الدعم الكامل للدولة ومؤسساتها الوطنية وقياداتها السياسية.

وكلف أسامة الشاهد الأمين العام الجديد للحزب في البحيرة بإعادة تشكيل الأمانة العامة وهيئة المكتب بمحافظة البحيرة.

وشدد على أن الحزب مستمر في الدفع بالكفاءات القادرة على العمل الميداني والتفاعل مع قضايا الشارع المصري، تنفيذًا لاستراتيجية الحزب في التوسع والتنظيم الفعّال بكافة المحافظات.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمد شعبان الشريف هو أحد القيادات الشعبية بمحافظة البحيرة، ويشغل حاليًا منصب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ويتمتع بخبرة عملية في العمل التجاري والتمثيل المؤسسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.