الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعيين محمد الشريف أمينا عاما لحزب الحركة الوطنية بالبحيرة

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية
18 حجم الخط

اعتمد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس الحزب والأمين العام بتعيين محمد شعبان الشريف رجل الأعمال أمينًا عامًا للحزب بمحافظة البحيرة وعضوا الأمانة العامة.

حزب الحركة الوطنية المصرية 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص قيادة الحزب على دعم الكوادر الفاعلة، وتعزيز الهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهدافه الوطنية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب  الحركة الوطنية المصرية: نثق ثقة كاملة في قدرات الأستاذ محمد الشريف، وخبراته الكبيرة في العمل العام والمؤسسي، مضيفا أنه يثق في قدرته من خلال موقعه الجديد كأمين عام للحزب بمحافظة البحيرة في تعزيز دور الحزب وخدمة المواطنين، بما يتماشى مع رؤية الحزب ودوره الوطني خلال المرحلة القادمة في إطار الدعم الكامل للدولة ومؤسساتها الوطنية وقياداتها السياسية.

وكلف أسامة الشاهد الأمين العام الجديد للحزب في البحيرة بإعادة تشكيل الأمانة العامة وهيئة المكتب بمحافظة البحيرة.

وشدد على أن الحزب مستمر في الدفع بالكفاءات القادرة على العمل الميداني والتفاعل مع قضايا الشارع المصري، تنفيذًا لاستراتيجية الحزب في التوسع والتنظيم الفعّال بكافة المحافظات.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمد شعبان الشريف هو أحد القيادات الشعبية بمحافظة البحيرة، ويشغل حاليًا منصب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ويتمتع بخبرة عملية في العمل التجاري والتمثيل المؤسسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أسامة الشاهد الحركة الوطنية المصرية الحركة الوطنية الغرفة التجارية بالبحيرة المهندس أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصادر تكشف أسماء الرؤساء المحتملين للجان النوعية بمجلس النواب

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية