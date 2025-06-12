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محافظات

محافظة شمال سيناء تعقد الاجتماع التنسيقي بين السكك الحديدية والقطاعات الخدمية للدولة

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء

 عقدت محافظة شمال سيناء اجتماعا تنسيقيا بين هيئة السكك الحديدية، القطاعات الخدمية للدولة بمحافظة شمال سيناء، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام محافظة شمال سيناء لتحديد إحداثيات مسار خط السكة الحديد الجديد (القنطرة - بئر العبد - العريش - طابا ) وتفادى التقاطعات مع القطاعات الخدمية للدولة بتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

محافظة شمال سيناء تعقد الاجتماع التنسيقي بين هيئة السكة الحديد والقطاعات الخدمية للدولة

 وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن هذا المشروع يعتبر ممرا لوجيستيا يربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية من خلال خط السكة الحديد الذي يربط شرق بور سعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كم تقريبا، يشكل طريقا هاما يخدم حركة التجارة، الصناعة، التعدين بطول مساره من طابا للعريش، يربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة، مما يمثل أهمية اقتصادية كبيرة.

 

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وأضاف الغندور أن الاجتماع ناقش حل المشاكل الناتجة عن تقاطع إحداثيات مسار خط السكة الحديد مع القطاعات الخدمية للدولة من خطوط الغاز، الكهرباء، مياه الشرب، والطرق وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفة بما يتيح الحفاظ على المال العام دون إهدار كما تناول الاجتماع حصر التعويضات للقطاعات الخدمية للدولة، للمواطنين لمن له ملكية بعقد مشهر، تعويضات الزراعات.

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