416 ألف دولار تكلفة رحلة السائح، خطة بناء أول فندق على سطح القمر

أعلنت شركة “GRU Space”، وهي شركة أمريكية ناشئة، عن خطط لبناء أول فنادق على سطح القمر، مع تطلعها إلى بدء إرسال السياح إلى هناك بحلول عام 2032.

تكلفة إطلاق الشحنات إلى المدار انخفضت في السنوات الأخيرة

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن تكلفة إطلاق الشحنات إلى المدار انخفضت في السنوات الأخيرة بفضل جهود شركات مثل SpaceX، وتتوقع استمرار هذا الانخفاض نتيجة تزايد المنافسة بين الشركات الناقلة، بما في ذلك Blue Origin وعدد من الشركات الناشئة والمشاريع التي تطور صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في دول مختلفة.

الفضاء أصبح وجهة سياحية للأثرياء

وأكدت الشركة أن الفضاء أصبح بالفعل وجهة سياحية للأثرياء، الذين على استعداد لدفع مبالغ طائلة مقابل خدمات سياحية فائقة المستوى، في ظل تراجع فرص الحصول على مثل هذه التجارب على الأرض.

وأضاف البيان أن العملاء سيسافرون على متن مركبات تجارية مرخصة تشغلها شركات مثل SpaceX وBlue Origin، فيما ستتولى شركة GRU (Galactic Resource Utilization Space) تنسيق برنامج الرحلات والأنشطة السطحية على القمر، وتشمل خدمات الشركة برامج التدريب والفحص الطبي وفقا لمعايير الشركاء، بالإضافة إلى إعداد المهمة، تخطيط الرحلات، وتغطية المخاطر لضمان رحلة آمنة إلى القمر والعودة.

وحدات قابلة للنفخ تستوعب من شخصين إلى أربعة أشخاص

وفي المراحل الأولى، ستنقل الفنادق مع السياح إلى سطح القمر على شكل وحدات قابلة للنفخ تستوعب من شخصين إلى أربعة أشخاص، وبافتراض ثلاث رحلات سنويا، ستبلغ تكلفة السائح الواحد 416 ألف دولار.

وفي المستقبل، تخطط الشركة لإنشاء هياكل أكثر تعقيدا باستخدام مواد من الأرض ومن سطح القمر. وستستوحى هذه الفنادق من قصر الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو، وستتمكن من استيعاب نحو 10 نزلاء، مع إمكانية خفض تكلفة الرحلة إلى 83 ألف دولار، ومن المقرر إجراء رحلات تجريبية لاختبار التقنيات في عامي 2029 و2031.

