المجلس التنفيذي لحزب المحافظين يعقد اجتماعًا بتشكيله الجديد

عقد المجلس التنفيذي لحزب المحافظين اجتماعًا مهمًا في تشكيله الجديد، برئاسة عمرو الشريف، وبحضور قيادات الحزب وأمناء الأمانات النوعية، وذلك في إطار إعادة الهيكل الداخلي للحزب، ومناقشة الرؤية السياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة.

الملفات التنظيمية والسياسية، في مقدمتها تفعيل أمانات الحزب في المحافظات

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والسياسية، في مقدمتها تفعيل أمانات الحزب في المحافظات، ووضع آليات واضحة لتعزيز دورها الميداني والجماهيري، بما يضمن تحقيق التواصل الفعّال مع المواطنين وترسيخ الوجود التنظيمي للحزب على مستوى الجمهورية.

الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الداخلية المقبلة

كما تناول الاجتماع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الداخلية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا، حيث جرى التأكيد على أهمية إدارة هذه المرحلة وفق رؤية تنظيمية واضحة، تضمن الشفافية، وتسهم في ضخ دماء جديدة قادرة على قيادة الحزب خلال المرحلة القادمة.

تفعيل مكتب خدمة المواطنين، واستقبال طلباتهم ودراستها ومتابعتها

وقرر المجلس التنفيذي خلال اجتماعه تفعيل مكتب خدمة المواطنين، واستقبال طلباتهم ودراستها ومتابعتها، في إطار حرص الحزب على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد عمرو الشريف، رئيس المجلس التنفيذي، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات منظمة على مستوى المحافظات، وخطط عمل محددة تعكس جدية الحزب في تعزيز دوره كفاعل رئيسي في الحياة السياسية، وذلك من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وتكامل أدوار الأمانات النوعية، بما يخدم أهداف الحزب ورؤيته الوطنية.

