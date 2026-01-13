فريق بحث لفك لغز العثور على جثة شاب محترقة بأحد شوارع ميت عقبة

18 حجم الخط

يواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهوده لفك لغز العثور على جثة شاب بها آثار حروق، بأحد شوارع ميت عقبة، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات والتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث، وفحصها ومعاينتها للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى احتمالية مصرعه صعقا، نتيجة ملامسته كابل كهرباء.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بجانب طريق في العجوزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

القبض على بائع موز بتهمة قتل عامل بفرن في بولاق الدكرور

وعلى جانب آخر، كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على بائع موز متهم بقتل عامل فرن بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه.

وأوضحت التحريات أن المشادة الكلامية بين الطرفين، التي كانت بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بقيام المتهم بطعن المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

وأضافت التحريات أن المشاجرة تطورت إلى شد وجذب، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسكين تُستخدم في تقطيع الموز، موجهًا له طعنة في الفخذ، تسببت في نزيف شديد أودى بحياته.



وأكدت التحريات أنه لا توجد شبهة سرقة في الواقعة، وأن الخلاف كان مشاجرة فقط داخل الفرن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

