غرق طفلة سقطت في فتحة تطهير مصرف ري مغطى بالفيوم

لقيت طفلة من الفيوم مصرعها غرقًا، بعد أن سقطت في فتحة تطهير مصرف ري مغطى يمر داخل الكتلة السكنية بقرية بني صالح التابعة لمركز شرطة الفيوم، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق طفلة في مصرف ري

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول الطفلة روان محمد ربيع، جثة هامدة، وتبين من الكشف الظاهري على الجثة أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وأقر والد الطفلة، أنها كانت تلهو في الشارع، وذات قدمها فيقطت في فتحة تطهير بحر سنهور المغطى، وتمكن الأهالي من انتشال جثتها، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، وأودعتِ الجثة مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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