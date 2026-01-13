الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر غدًا لسوء الأحوال الجوية

البالون الطائر
البالون الطائر
18 حجم الخط

أصدرت سلطات الطيران المدني  بمحافظة الأقصر قرارا بإلغاء رحلات البالون الطائر، غدًا الأربعاء، للحفاظ على أمن وسلامة السائحين الأجانب، وذلك بسبب لسوء الأحوال الجوية المتمثلة فى سرعة الرياح.

البالون الطائر في الأقصر 

 

ويتطلب البالون الطائر في الأقصر سرعة الرياح لا تتخطى عن 8 عقده، وان يكون مجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية تحجب الرؤية، حيث تخرج الرحلات على ارتفاع 1600 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.


يشار إلى أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضت، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر البالون الطائر الطيران المدني مطار البالون الطائر سرعة الرياح سوء الأحوال الجوية الطقس

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بخنجر مسموم في الأقصر

نائب محافظ الأقصر يبحث 32 شكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

اندلاع حريق هائل في سيارة على الطريق الزراعي بالأقصر
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

فيتو تكشف في عددها الجديد، "ناس مصر.. وأهل إيجيبت"

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

مايكل كاريك مدير فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

"التموين": طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

قناة إسرائيلية: ضربة أمريكية وشيكة على إيران

9 قرارات مهمة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

يسري جبر: السيدة زينب حملت صفات سيدنا النبي ﷺ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية