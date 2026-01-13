إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر غدًا لسوء الأحوال الجوية

18 حجم الخط

أصدرت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر قرارا بإلغاء رحلات البالون الطائر، غدًا الأربعاء، للحفاظ على أمن وسلامة السائحين الأجانب، وذلك بسبب لسوء الأحوال الجوية المتمثلة فى سرعة الرياح.

البالون الطائر في الأقصر

ويتطلب البالون الطائر في الأقصر سرعة الرياح لا تتخطى عن 8 عقده، وان يكون مجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية تحجب الرؤية، حيث تخرج الرحلات على ارتفاع 1600 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.



يشار إلى أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضت، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية.

