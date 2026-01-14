الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في كأس كاراباو والقناة الناقلة

تشيلسي وأرسنال
تشيلسي وأرسنال
18 حجم الخط

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة  فريق تشيلسي ضد أرسنال، في ديربي لندن مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس كاراباو موسم 2025-2026.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو 

من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد أرسنال اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو  على ملعب ستامفورد بريدج بلندن في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام أرسنال

وتذاع مباراة تشيلسي أمام أرسنال على قناة بي إن سبورت 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة كأس كاراباو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان تشيلسي تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على فريق كارديف سيتي بثلاثية مقابل هدف، بينما تأهل فريق  أرسنال بعد تخطي عقبة فريق كريستال بالاس.

ويدخل تشيلسي مباراة أرسنال بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على تشارلتون أثلتيك 5-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما منح الفريق دفعة قوية لإنهاء سلسلة المباريات بدون فوز على أرضه في الدوري. 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد أرسنال مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية للبطولة.

وكان مانشستر سيتي التقى نيوكاسل  يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو مساء الثلاثاء وحقق المان سيتي الفوز بهدفين دون مقابل، عن طريق أنطوان سيمينيو، وريان شرقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي أرسنال تشيلسي ضد أرسنال تشيلسي و أرسنال تشيلسي أمام أرسنال مباراة تشيلسي ضد أرسنال مباراة تشيلسي و أرسنال مباراة تشيلسي أمام أرسنال أرسنال ضد تشيلسي كأس كاراباو كاس الرابطة الإنجليزية ديربي لندن

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد السنغال وتشيلسي أمام آرسنال

مانشستر سيتي يفوز علي نيوكاسل يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

الإصابات تضرب صفوف أرسنال قبل مواجهة تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

حطم رقم أسطورة تشيلسي وسجل اسمه بالقائمة الذهبية، هالاند يكتب التاريخ بالبريميرليج
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

الصغرى تحمل "بردا قاسيا" بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في السوق المحلي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

سعر حديد عز والاستثماري في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الدينار الأردني يسجل 66.65 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 5250 جنيها

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية