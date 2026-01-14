الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

برئاسة رئيس هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا لجائزة الفنجري تعقد أول اجتماعها بتشكيلها الجديد

رئيس هيئة قضايا الدولة،
رئيس هيئة قضايا الدولة، فيتو
18 حجم الخط

تجتمع اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، بمقر الهيئة بالمهندسين، اليوم  الأربعاء اجتماعها الأول لعام 2026م، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بتشكيلها الجديد من أعضاء اللجنة: 

تشكيل اللجنة واعضائها 

1- فضيلة الدكتور نظير محمد عياد (مفتي الجمهورية).

2- فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).

3-  الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

4-  الدكتور محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

5-  الدكتور محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

6- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).

وسوف يتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديد موضوعات المسابقة لعام 2026/2027.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للجائزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة اختصاصات قضايا الدولة تدريب اعضاء قضايا الدولة

مواد متعلقة

غدٱ.. قضايا الدولة تعقد اجتماع للإعلان طعن جائزة الوقف الخيرى

قضايا الدولة تشارك في زيارة إنسانية لمجمع ومستشفى الباقيات الصالحات

250 طعنا قضائيا جديدا بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

انخفاض درجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

أتلتيكو مدريد يتخطى ديبورتيفو لاكورنيا بهدف ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

اليوم، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

طريق ترامب للسلام، أرمينيا تمنح واشنطن جزءًا من ممر يربطها بأذربيجان

حركة لا أخلاقية من ترامب لعامل خلال زيارته مصنع "فورد" للسيارات بولاية ميشيجان (فيديو)

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية سقوط الضحايا في إيران

هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط تابعة لشركة شيفرون الأمريكية في البحر الأسود

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية