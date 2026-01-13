الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدٱ.. قضايا الدولة تعقد اجتماع للإعلان طعن جائزة الوقف الخيرى

قضايا الدولة
قضايا الدولة
18 حجم الخط

تجتمع اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، بمقر الهيئة بالمهندسين، غدٱ الأربعاء اجتماعها الأول لعام 2026م، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بتشكيلها الجديد من أعضاء اللجنة: 

أعضاء اللجنة وتشكيلها 

1- فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد (مفتي الجمهورية).

2- فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).

3- الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

4- الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

5- الأستاذ الدكتور محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

6- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).

وسوف يتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديد موضوعات المسابقة لعام 2026/2027.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للجائزة.

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة جائزه الوقف الخيري أعضاء قضايا الدولة

