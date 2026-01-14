فرقة BTS تعلن جولة عالمية كبرى عامي 2026 و2027

18 حجم الخط

في خطوة انتظرها الملايين من عشاق الموسيقى حول العالم، أعلنت فرقة الكيبوب العالمية BTS رسميا جدول جولتها العالمية المرتقبة لعامي 2026-2027.

تفاصيل جولة BTS العالمية

من المقرر أن تستهل الفرقة جولتها من مدينة غويانغ الكورية، حيث ستحيي ثلاث حفلات غنائية ضخمة أيام 9 و11 و12 أبريل 2026، وستكون هذه الانطلاقة بمثابة صافرة البداية لرحلة موسيقية طموحة تجوب فيها الفرقة مختلف القارات، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى نهاية عام 2026 وتمتد لتشمل عام 2027.

ترقب لمحطات إضافية تشمل الشرق الأوسط

وفي رسالة طمأنة للجماهير في المدن التي لم تدرج ضمن الجدول الأولي، أكدت شركة “BIGHIT MUSIC” أن القائمة الحالية ليست نهائية، حيث سيتم الإعلان عن محطات إضافية في وقت لاحق.

وأشارت الشركة إلى أن المخططات المستقبلية لعام 2027 ستتضمن وجهات عالمية بارزة، من بينها اليابان ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عدة وجهات أخرى سيتم الكشف عنها تباعا.

وتأتي هذه الجولة لتعيد الفرقة إلى المسارح العالمية وسط توقعات بأن تكون واحدة من أضخم الجولات الغنائية في تاريخ الموسيقى الحديث، بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية العريضة التي تتمتع بها الفرقة عالميا فمن المتوقع ان تبيع الفرقة في أمريكا الجنوبية فقط أكثر من مليون تذكرة.

ألبوم جديد لـBTS في مارس

كما سبق وأعلنت الفرقة عن عودتها الرسمية إلى الساحة الموسيقية في العشرين من مارس المقبل، لتنهي بذلك فترة انتظار دامت نحو 3 سنوات و9 أشهر منذ آخر ألبوم جماعي لها "Proof" الذي صدر في يونيو 2022.

جاء الكشف عن موعد العودة بطريقة استثنائية ولمسة عاطفية، حيث تلقى أعضاء "آرمي" (القاعدة الجماهيرية للفرقة) رسائل مكتوبة بخط يد أعضاء الفرقة السبعة، تم إرسالها إلى منازلهم بمناسبة العام الجديد.

وتضمنت الرسائل عبارات شكر وامتنان للمعجبين على وفائهم، مذيلة بتاريخ "2026.03.20" كإشارة صريحة لموعد صدور العمل الجديد.

