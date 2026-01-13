الأربعاء 14 يناير 2026
خارج الحدود

بينها الأونكتاد والإسكوا، إسرائيل تقطع علاقاتها بـ 7 وكالات ومنظمات أممية

جدعون ساعر، فيتو
جدعون ساعر، فيتو
أعلن  وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن قطع علاقات تل أبيب فورا مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

 

إسرائيل تقطع علاقاتها مع 7 وكالات ومنظمات أممية

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيانها أن ساعر وجه بتقييم استمرار التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى بالتشاور مع الوزارات الحكومية المعنية، على أن تتخذ قرارات إضافية لاحقا بعد دراسة متأنية.

 

المنظمات التي قطعت إسرائيل علاقاتها معها

ومن بين المنظمات التي قطعت إسرائيل علاقاتها معها:

1. مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة – قطعت إسرائيل علاقاتها معه بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على قائمته السوداء.

2. هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، حيث أعلنت إسرائيل وقف جميع أشكال التعاون معها

3. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). انسحبت إسرائيل من التعاون معه منذ سنوات بسبب ما وصفته بـ"التقارير العدائية شديدة اللهجة" ضدها.

4. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واتهمتها إسرائيل بإصدار تقارير سنوية معادية وتستخدم كأساس لقرارات دولية مناهضة لإسرائيل.

5. تحالف الأمم المتحدة للحضارات، قالت إسرائيل إن المنظمة لم تدعها للمشاركة رغم مزاعمها بتعزيز الحوار بين الثقافات، واستخدمت كمنصة للهجوم على إسرائيل.

6. هيئة الأمم المتحدة للطاقة – وزعمت إسرائيل  بأنها "منظمة مهدرة للمواد تعكس البيروقراطية المفرطة وغير الفعالة للأمم المتحدة".

7. المنتدى العالمي للهجرة والتنمية – زعمت إسرائيل أن المنتدى "يُضعف قدرة الدول ذات السيادة على إنفاذ قوانين الهجرة الخاصة بها".

الجريدة الرسمية