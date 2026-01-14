للباحثين، شروط التقديم لبرنامج التعاون العلمي المصري–الفرنسي "إمحوتب" 2027

18 حجم الخط

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لتلقي المقترحات البحثية لمشروعات بحثية (Mobility Projects)، تمهيدًا لإدراجها ضمن البرنامج للأعوام 2027/2028.

جاء ذلك في إطار تفعيل برنامج التعاون العلمي المصري–الفرنسي «إمحوتب»، والذي يتم تنفيذه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية الفرنسية، وتضطلع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالأعمال الإدارية للبرنامج عن الجانب المصري، بينما تتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس (Campus France) الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسي.

على أن يبدأ التقديم خلال الفترة من 12 يناير حتى 19 أبريل 2026.

المجالات البحثية المدعومة في مسابقة إمحوتب 2027

وجاءت المجالات البحثية المدعومة في المسابقة كالتالي:

المياه: الصرف الصحي، تحلية المياه، الري.

البيئة: الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الوقود الهيدروجينية، بطاريات السيارات الكهربائية.

الصحة والبيولوجي والدواء: استخدام التكنولوجيا الحيوية لإنتاج الإنزيمات، تقنيات التشخيص المتقدمة لأمراض التهاب الكبد C.

الرياضيات وتفاعلاتها.

الفيزياء.

علوم الأرض والفضاء.

الكيمياء.

العلوم الإنسانية والاجتماعية.

العلوم المجتمعية (السياحة والتعليم).

العلوم الهندسية (مع أولوية لمشروعات الطاقة).

علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوسائط المتعددة).

الزراعة والإنتاج الحيواني والخضراوات (إنتاج المحاصيل).

مدة البرنامج والتمويل

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، وقيمته 300 ألف جنيه مصري سنويًّا لكل مشروع.

رابط التقديم لمسابقة امحوتب 2027

وعلى الباحثين الراغبين في التقدم التسجيل إلكترونيًا يمكنهم الدخول هنـــــــا.

شروط التقدم لمسابقة امحوتب 2027

يجب أن ينتمي الباحث الرئيسي والباحث المناوب إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، بينما يجوز لبقية أعضاء الفريق الانتماء إلى جهات مختلفة. يُسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقدم لهذا الإعلان، شأنها شأن الجامعات الحكومية. آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو 19 أبريل 2026. في حال الموافقة على إدراج المقترح ضمن البرنامج، سيتم إخطار الباحث الرئيسي والجهة البحثية رسميًا.

