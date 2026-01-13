بيلينجهام يكشف حقيقة خلافاته مع تشابي ألونسو في ريال مدريد

18 حجم الخط

ردّ جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، على أنباء دخوله في خلافات مع تشابي ألونسو المدير الفني السابق، خلال فترة توليه تدريب الفريق.

وكان ريال مدريد أعلن إقالة تشابي ألونسو من منصبه كمدير فني، أمس الإثنين، عقب خسارتهم أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية، كما ذكرت تقارير أن هناك مشاكل داخل غرفة ملابس ريال مدريد، وعلاقة متوترة مع المدرب تشابي ألونسو، وهو ما عجل بقرار إقالته.

وبحسب ما ذكر موقع "جول" في نسخته الإنجليزية، نفى بيلينجهام، ما يتردد حول عدم دعمه لـ ألونسو كمدرب لريال مدريد، قائلا "لقد تغاضيتُ عن الكثير منها حتى الآن، على أمل أن تتضح الحقيقة في وقتها".

وأضاف: "أشعر بالأسف الشديد لمن يصدقون كل كلمة ينطق بها هؤلاء المهرجون ومصادرهم، لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، فمن حين لآخر يجب محاسبة هؤلاء على نشر هذا النوع من المعلومات المضللة والمُضرة لجذب المشاهدات وإثارة الجدل".

يذكر أن ريال مدريد قد أعلن ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لتشابي ألونسو بعد إعلان إقالته.

ريال مدريد يناقش إمكانية ضم نجم منتخب إنجلترا بطلب من بيلينجهام

ويناقش مسئولو ريال مدريد الإسباني، إمكانية التعاقد مع أحد نجوم منتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءًا على طلب جود بيلينجهام.

ويستعد بيلينجهام رفقة بقية لاعبي ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، قبل المشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي الميرنجي مع أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي من المسابقة يوم الخميس المقبل بالسعودية.

وذكر موقع ''E-Noticies''، أن بيلينجهام يرغب في تعاقد ريال مدريد مع آدم وارتون، نجم نادي كريستال بالاس، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أكد أن ضم وارتون سيتيح له تغيير دوره في خط الوسط.

ويرغب بيلينجهام في أن يلعب بمركز المهاجم الوهمي، وهو الذي تألق فيه بشدة مع المدرب السابق لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، خلال موسم 2024، حيث سجل 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة في 42 مباراة مع ريال مدريد في كافة المسابقات.

وعلى النقيض تراجعت معدلات بيلينجهام التهديفية مع تشابي ألونسو هذا الموسم، حيث سجل ابن الـ22 عامًا 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة.

ويقدم وارتون يقدم مستويات رائعة رفقة كريستال بالاس على مدار الموسمين الماضيين، وأصبح لاعبًا في منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل.

