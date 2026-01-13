محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بطنطا

18 حجم الخط

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عددا من الشوارع بمدينة طنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين حي أول مؤكدا أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل على أرض الواقع والتأكد من انتظام حملات النظافة وتحسين الصورة البصرية للعاصمة بالشكل الذي يليق بمكانتها كعروس الدلتا.

وخلال جولته سيرا على الأقدام تفقد محافظ الغربية عددا من الشوارع لمتابعة جهود رفع الإشغالات من الأرصفة وإزالة أية مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام موجّهًا بتكثيف الحملات اليومية واستمرار العمل الميداني على مدار اليوم لتحقيق الانضباط واستدامة النظافة في مختلف المناطق.

كما تفقد اللواء اشرف الجندي أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الحيوية مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وموجهًا بتعزيز أعمال التشجير والتنسيق الحضري في الميادين الحيوية بما يعكس وجه طنطا المشرق.

وخلال الجولة حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات مؤكدا أن المواطن هو محور العمل التنفيذي وأن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاته أولًا بأول مشددا على أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لمتابعة الأداء وتقييم الجهود وتحقيق رضا المواطن.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن مدينة طنطا تشهد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن العمل الجماعي والانضباط الميداني هما الأساس للحفاظ على المظهر اللائق لعاصمة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.