الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بطنطا

محافظ الغربية يجوب
محافظ الغربية يجوب شوارع طنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل
تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عددا من الشوارع بمدينة طنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين حي أول مؤكدا أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل على أرض الواقع والتأكد من انتظام حملات النظافة وتحسين الصورة البصرية للعاصمة بالشكل الذي يليق بمكانتها كعروس الدلتا.

تفاصيل اجتماع محافظ الغربية وقنصل تركيا

ترقية 12 أستاذا و24 مساعدا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

وخلال جولته سيرا على الأقدام تفقد محافظ الغربية عددا من الشوارع لمتابعة جهود رفع الإشغالات من الأرصفة وإزالة أية مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام موجّهًا بتكثيف الحملات اليومية واستمرار العمل الميداني على مدار اليوم لتحقيق الانضباط واستدامة النظافة في مختلف المناطق.

 

كما تفقد اللواء اشرف الجندي أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الحيوية مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وموجهًا بتعزيز أعمال التشجير والتنسيق الحضري في الميادين الحيوية بما يعكس وجه طنطا المشرق.

وخلال الجولة حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات مؤكدا أن المواطن هو محور العمل التنفيذي وأن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاته أولًا بأول مشددا على أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لمتابعة الأداء وتقييم الجهود وتحقيق رضا المواطن.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن مدينة طنطا تشهد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن العمل الجماعي والانضباط الميداني هما الأساس للحفاظ على المظهر اللائق لعاصمة الغربية.

