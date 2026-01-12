الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن بحصر وتسجيل حركة التوك توك لضبط الشارع

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال اجتماعه برؤساء المدن،حصر وتسجيل وضبط حركة
واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعته الجادة لملف ضبط وتنظيم حركة مركبات التوك توك، حيث ترأس مساء اليوم اجتماعًا موسعا بديوان عام المحافظة.

محافظ الغربية يتعهد بتنظيم حركة التوك توك لضمان سلامة المواطنين

بقرار جمهوري، تعيين أحمد العربي عميدا لكلية آداب طنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ خطة المحافظة الرامية إلى إعادة الانضباط للشارع والحفاظ على سلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية الخطة التنفيذية والإجراءات التحضيرية للبدء في الحصر العددي لمركبات التوك توك داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي وناقش جاهزية الوحدات المحلية ومقار التسجيل المقرر تخصيصها لهذا الغرض وسبل تنظيم استقبال مالكي المركبات وفق الضوابط المنظمة مع التأكيد على تجهيز كل المستندات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات.

وأوضح المحافظ أن المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية ومستند مثبت للملكية موضحا به رقم الشاسيه والموتور وبيانات المركبة إلى جانب رقم هاتف محمول للتواصل ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل للمرحلة المقبلة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين عند بدء إجراءات التسجيل مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق أهدافها.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظةالغربية  ستطبق القانون بكل حسم عقب انتهاء المهلة المقررة مشددًا على حظر تسيير أي مركبة توك توك غير مسجلة أو غير حاملة للاصق المؤمن موضحا أن هذه الإجراءات تأتي استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وحرصا على إنهاء مظاهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن تنفيذ الخطة يتم وفق مراحل واضحة ومدروسة داعيا مالكي وسائقي مركبات التوك توك إلى الالتزام بالضوابط مشددا على أن المحافظة جادة في فرض الانضباط وتطبيق القانون دون استثناء عقب انتهاء المهلة المحددة.

وشدد المحافظ أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها وتعمل بخطوات منظمة ومدروسة لمعالجة المشكلات المتراكمة بما يحقق انتظام الحركة بالشوارع ويعكس جدية الدولة في فرض النظام واحترام القانون.

