خارج الحدود

الجيش الإيراني: جاهزيتنا القتالية اليوم أعلى مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا

الجيش الإيراني: جاهزيتنا
الجيش الإيراني: جاهزيتنا القتالية اليوم أعلى مما كانت عليه
إيران، أعلن الجيش الإيراني، في بيان عاجل مساء اليوم الثلاثاء، نقلته وسائل إعلام إيرانية، أنه بات يتمتع بقدرات عسكرية وعملياتية تفوق ما كان عليه خلال حرب الـ12 يومًا، مؤكدًا أن القوات المسلحة عززت جاهزيتها على مختلف المستويات.

 

الجيش الإيراني يكشف عن تطوير شامل في القدرات الدفاعية والهجومية

وأوضح البيان الصادر عن الجيش الإيراني، أن التطوير شمل القدرات الدفاعية والهجومية، وأنظمة القيادة والسيطرة، ورفع كفاءة الوحدات القتالية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين أفرع القوات المسلحة. وأشار الجيش إلى أن هذه الجاهزية تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة وضمان حماية الأمن القومي الإيراني.

 

القوات المسلحة الإيرانية: لن نتردد في الرد بحزم على أي اعتداء

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، وأنها لن تتردد في الرد بحزم على أي اعتداء، مشددًا على أن ما تحقق من تحديثات وتسليح وتدريب خلال الفترة الماضية جعل الجيش في وضع أفضل مقارنة بمرحلة حرب الـ12 يومًا.

تأتي هذه التصريحات  في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لـ طهران وتزايد التحذيرات المتبادلة، وسط حديث عن سيناريوهات عسكرية محتملة، ما يعكس سعي إيران لإبراز قدرتها على الردع وإرسال رسائل طمأنة داخلية وتحذير للخارج.

 

واشنطن تدرس حزمة خيارات تجاه إيران بين الدبلوماسية والعمل العسكري

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس ترامب، جيه دي فانس يعملان حاليًا على حزمة خيارات شاملة للتعامل مع طهران، تتراوح ما بين حل دبلوماسي وعمليات عسكرية محتملة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية تعتمد مقاربة متعددة المسارات في التعامل مع الملف الإيراني، تشمل إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، بالتوازي مع الاستعداد لخيارات أكثر صرامة في حال فشل المساعي السياسية.

وأشار التقرير إلى أن روبيو وفانس يقودان تنسيقًا داخليًا مكثفًا داخل الإدارة الأمريكية، لوضع تصورات تتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والتوترات الإقليمية.

الجريدة الرسمية