المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تعزيز أوجه الدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، استكملت المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

" أسبوع الخير " بمحافظة كفر الشيخ

وتضمنت الحملة تنفيذ "أسبوع الخير" بمحافظة كفر الشيخ، والذى تم خلاله توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد (24) ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم بتوزيع عدد (150) من الكراسى المتحركة، كما تم صرف عدد من سماعات الأذن والنظارات الطبية، فضلًا عن توزيع (60) ألف قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار، وعدد من العاب الأطفال، كذلك توزيع (12) طنا من اللحوم الطازجة، و(72) ألف طن من المواد الغذائية، و(6) آلاف لحاف، كما شملت الفعاليات تنفيذ مبادرة " بالهناء والشفاء " التى تم من خلالها توزيع (226) ألف طن من المواد الغذائية لعدد (20) ألف أسرة بمدينة بشاير الخير بالأسكندرية.

وألقى اللواء أ ح ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لتحقيق المشاركة الفعالة بكافة المبادرات المجتمعية لدعم المواطنين وذلك تقديرًا لحجم المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.

