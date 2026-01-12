الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تستدعي سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا للاحتجاج على دعم بلدانهم للاضطرابات

اضطرابات في طهران
اضطرابات في طهران
18 حجم الخط

 استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، سفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا للاحتجاج على دعم بلدانهم للاضطرابات في طهران.

مطالب المحتجين في إطار التعامل القانوني مع التظاهرات

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم: إن احتجاجات التجار التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي جاءت في بدايتها هادئة ومشروعة وفق ما يكفله الدستور الإيراني. 

وأوضح عراقجي أن الحكومة تحركت فور اندلاع الاحتجاجات، وبدأت محادثات مباشرة مع المعنيين، كما استمعت إلى مطالب المحتجين في إطار التعامل القانوني مع التظاهرات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوضع تغير في مرحلة لاحقة، حيث اتجهت المظاهرات نحو العنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت مع التطورات بهدوء وضبط للنفس.

وأضاف أن لدى السلطات الإيرانية أدلة تؤكد تعرض قوات الأمن لإطلاق نار، بهدف رفع أعداد الضحايا، لافتا إلى دخول مجموعات إرهابية مسلحة إلى صفوف المتظاهرين، لتحريف المسيرات عن مسارها الأصلي.

وأكد عراقجي امتلاك بلاده تسجيلات لرسائل صوتية ومواد مصورة توثق تلقي عناصر إرهابية أوامر بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن، مشيرا إلى أن معظم من قضوا خلال الأحداث تم إطلاق النار عليهم من الخلف.

توزيع أسلحة على بعض المتظاهرين

وانتقد وزير الخارجية الإيراني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات، معتبرا إياها تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وشدد عراقجي على أن ما يجري حاليا لا يمكن وصفه بالمظاهرات، بل يمثل حربا إرهابية تستهدف البلاد، موضحا أن السلطات تمتلك صورا تظهر توزيع أسلحة على بعض المتظاهرين.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية استهدفت أيضا مباني حكومية ومقار للشرطة إلى جانب محال تجارية، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإحداث فوضى داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيراني الدستور الايراني عراقجي الشؤون الداخلية الإيرانية

مواد متعلقة

نتبلوكس: الإنترنت في إيران منقطع منذ أكثر من 84 ساعة

الخارجية الإيرانية: مسلحون استهدفوا 180 سيارة إسعاف وأحرقوا 53 مسجدا

المرشد الإيراني يرد على تهديدات ترامب: متكبر ومغرور

الخارجية الإيرانية: الاحتجاجات تحولت إلى أعمال إرهابية مسلحة وتدخل خارجي في الشأن الداخلي

أكسيوس: ترامب يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف النظام

رئيس إيران: أعداء ‎طهران يريدون زرع الفوضى والاضطراب بعد الحرب التي دامت 12 يوما

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية