رامي جمال تريند يوتيوب بثلاثية من ألبومه الجديد محسبتهاش

واصل المطرب رامي جمال تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في مصر خلال ساعات قليلة بعد طرح ألبومه الجديد “محسبتهاش” مساء الثلاثاء 1 يوليو وحققت ثلاث من أغنياته المراتب الأولى، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات نقدية بالعمل.

الأغنيات رامي جمال الجديدة

حلت أغنية “محسبتهاش” في المركز الأول محققة ملايين المشاهدات فور طرح الفيديو الرسمي، تلتها أغنية “كأنه مجاش” في المركز الثاني، ثم جاء دويتو “قبلت التحدي” مع الفنان حمزة نمرة في المرتبة الثالثة، ما اعتبره كثيرون علامة على نجاح التعاونيات المتنوعة داخل الألبوم.

تفاصيل الألبوم

يضم ألبوم “محسبتهاش” 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.

وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة منهم وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام، ما أضفى على الألبوم ثراءً فنيًا وتنوعًا واضحًا في الأسلوب والصوت.

قائمة الأغنيات الكاملة

يضم الألبوم الأغنيات التالية: “محسبتهاش”، “كأنه مجاش”، “قبلت التحدي”، “الخطاف”، “مالي بس”، “غبت ليه”، “مطلعتش جدع”، “هات حضن”، “كلام عيب بتحكي”، “روحي عليك بتنادي”، “بعدك أذاني”، “تيجي نرجع”، “تطلب حنية”، “مش لاقيكي”، “يا جمالك”.

وجاءت بعض الأغنيات كدويتوهات مميزة، منها “قبلت التحدي” بمشاركة حمزة نمرة، و“الخطاف” مع الفنان نوردو.

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