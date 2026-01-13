الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

11 حزبا لها حق تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 2026

تشكيل الهيئات البرلمانية
تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 2026
18 حجم الخط

تستعد الأحزاب السياسية، لإخطار مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بممثليها في الهيئة البرلمانية داخل المجلس خلال دور الانعقاد الأول.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية. 

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

 

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

 وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 

وتفعيلا للنصوص اللائحية فإن11 حزبا فقط سيكون لها هيئات برلمانية في مجلس النواب الحالي.

 

 ترتيب الأحزاب في مجلس النواب 2026

 

يأتي ذلك وفقا لتوزيع مقاعد مجلس النواب 2026 من حيث الانتماء الحزبي، والذي جاءت على النحو التالي:

مستقبل وطن: 227

حماة الوطن: 91

الجبهة الوطنية: 65

الشعب الجمهوري: 25

العدل: 11

المصري الديمقراطي: 11

الوفد: 10

الإصلاح والتنمية: 9

النور: 6

التجمع: 5

المؤتمر: 4

وفي المقابل سيكون هناك 4 أحزاب سياسية بدون هيئة برلمانية في مجلس النواب الحالي، نظرا لأن عدد نوابها أقل من 3 أعضاء.

أحزاب بدون هيئات برلمانية في مجلس النواب 2026

وتضم الأحزاب التي لن يكون لها هيئات برلمانيية في مجلس النواب 2026 ما يلي:

الحرية المصري: 2

المحافظين: 1

إرادة جيل: 1

الوعي: 1

مجلس النواب يطالب الأحزاب بالإخطار بممثلي الهيئات البرلمانية 

ومن الجدير بالذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دعا الأحزاب السياسية، بسرعة موافاة المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية في المجلس خلال دور الانعقاد الأول. 

