بصق في وجهه، الحيثيات تكشف أسباب صادمة لمقتل عاطل على يد والده بشبرا

أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من عامل على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل ابنه بدائرة قسم شرطة شبرا.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت الي الحكم وفقا للأدلة المعروضة عليها من اقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية وتقرير الطب الشرعي.

حيث قال أحد الشهود إنه استيقظ من نومه علي اصوات صراخ وشاهد المتهم يوجه عدة ضربات على رأس المجني عليه وما ان شاهده حتي سلمه اداة الجريمة ثم سلم نفسه لقسم الشرطة.

وقالت ابنة المتهم بأن والدها يوم الواقعة حرر محضرا ضد شقيقها بعد أن أهانه وسبه وبصق في وجهه لخلافات مالية سابقة بينهما بسبب قيام أخيها بطلب وأخذ وسرقة مبالغ مالية من والده لتعاطي المواد المخدرة فخطط للانتقام لكرامته التي أهدرت في الشارع ومن أجل ذلك قتله في نفس اليوم ليلا أثناء استغراقه في النوم.

أشارت الحيثيات أنه ثبت من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة العثور على آثار دماء تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليه، كما اطمأنت المحكمة وفقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي والذي أكد بأن المجني عليه توفي نتيجة إصابته في الرأس إصابات رضية حيوية حديثة ناتجة عن المصادمة بجسم صلب، ويجوز حدوثها من مثل اداة الجريمة المضبوطة وهي اداة حديدية صلبة، وتعزى الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي بالمخ أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية وحدوث الوفاة.

وأوضحت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للتلوثات المرفوعة من أسفل الجثة مع دماء المجني عليه

