وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وخطط التسليم للحاجزين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.



وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف العام لمشروعات الإسكان المتنوعة والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، وسكن مصر وجنة والطابع الحديث والمميز، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، ومشروعات ديارنا وظلال، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد، ويبلغ إجمالي مشروعات الإسكان مليون و221 ألفا و659 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 760 ألفا و428 وحدة، وجارٍ تنفيذ 321 ألفا و733 وحدة، وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لأكثر من 60796 وحدة.



وتم خلال الاجتماع استعرض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل بإجمالي 833926 وحدة، وكذا الوحدات السكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة بإجمالي 24528 وحدة.

كما تناول الاجتماع، الموقف التفصيلي لوحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 80712 وحدة، بجانب موقف 43168 وحدة بمشروع جنة، و13088 وحدة بمشروعات الطابع الحديث والمميز، و10056 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان المتوسط، و18132 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان فوق المتوسط، و70948 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان الفاخر، و7063 فيلا.

كما تم استعراض موقف مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، بإجمالي 60008 وحدات، بجانب موقف مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة.

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات للمشروعات والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ والتسليم، موجهًا بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تسليم الوحدات طبقًا للتوقيتات المحددة، بجانب توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ الوحدات الجاري تنفيذها متضمنة أعمال المرافق والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والطرق والإنارة بكافة المشروعات بالمدن الجديدة.

كما وجه الوزير بالعمل على توفير كافة الخدمات بالمشروعات لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين المنتقلين للسكن بالمشروعات الجديدة، وأهمية المتابعة الدورية للمشروعات والانتهاء منها وفقًا للخطط الموضوعة.

