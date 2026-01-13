تداعيات الاحتجاجات الإيرانية، إحالة مسئولين كبار إلى المحاكمة

18 حجم الخط

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، إحالة بعض كبار المسئولين في الدولة إلى القضاء، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

مهلة أسبوع للشركات والمصانع والبنوك

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن رئيس هيئة التفتيش، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسؤولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".

وتابع: "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".

دعوى قضائية بشأن البنك المركزي

وأفادت الوكالة أيضا برفع دعوى قضائية بشأن البنك المركزي و"تقصيره، وستحال إلى القضاء قريبا".

وتواجه إيران ⁠مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، تطورت من شكاوى من صعوبات اقتصادية بالغة إلى دعوات لإسقاط النظام.

مقتل 505 متظاهرًا و113 من قوات الأمن فى إحتجاجات إيران

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 646 شخصا، منهم 505 متظاهرين و113 من قوات الأمن، فضلا ‌عن 7 من المارة.

وأفادت منظمة "نتبلوكس" أن قطع الإنترنت مستمر في جميع أنحاء إيران.

وتتعرض طهران لضغوط غربية كبيرة، بدءا من سحب السفراء حتى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية.

الإثنين الماضي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن أي دولة تتعامل مع إيران ستفرض عليها رسوم جمركية قدرها 25 بالمئة على التجارة مع الولايات المتحدة.

