عقب فوزه رئيسا لمجلس النواب، هشام بدوى يعد الأعضاء بالمساواة بإنصاف وموضوعية

18 حجم الخط

وجه المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، كلمة لأعضاء المجلس عقب انتخابه رئيسا للمجلس بالجلسة الافتتاحية اليوم.

جاء في كلمته، توجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس على انتخابه، سائلا الله أن يعينه على تلك المسئولية.

تحقيق مصالح الشعب

وقال إن انتخابه يعد بحق أمانة يتمنى الوفاء بها لتحقيق مصالح الشعب، مضيفا جميعنا مستأمنون على مصالح الوطن.

وتابع، شعب مصر ألقي أمانة على عاتقنا لتحقيق طموحاته وأن القيادة السياسية أرست مبدأ التعاون والتفاهم في إطار الرأى.

المساواة بين الأعضاء

وأضاف، أعدكم بالمساواة بين الأعضاء بإنصاف وموضوعية والالتزام بالدستور في ظل الحرص على أداء دورنا التشربعى والرقابي.



وأضاف، عازمون على المضى قدما لاستكمال البنية التشريعية لتحقيق الرخاء لبلدنا، وهدفنا صالح الوطن ومصلحة أبناءه

لذلك أدعوكم للمشاركة الفاعلة في الدور البرلمانى.

المستشار حنفي جبالي

كما حرص بدوى على توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق واصفا إياه بالقامة الدستورية القانونية الكبيرة.

وكانت النائبة عبلة الهواري، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، أعلنت فوز المستشار هشام بدوي، برئاسة المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.