مدير أكاديمية مكافحة الفساد: التعاون مع النيابة الإدارية يعزز الوعي ويواكب التطور الحديث

أعرب هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة الإدارية في عقد هذه الدورات التدريبية بما يسهم في تعزيز الوعي وبناء الكفاءات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى عقدتها النيابه الاداريه في التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأشاد بالدور الذي تقوم فيه هيئة النيابة الإدارية في عقد تلك الدورات.

ونقل خالص التحية للمستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، كما رحب بالمهندسة غادة لبيب، وبالمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالهيئة.

