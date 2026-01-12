الإدارية العليا تصدر 15 مبدأ قضائيا بشأن إلغاء قرارات التخطي في التعيين بالهيئات القضائية

18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا عددا من المبادئ القضائية في الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الصادرة بالتخطي في التعيين بالهيئات القضائية وتضمنت عدة مبادئ منها:

1- التميز العلمي يتنافى مع القول بعدم اجتياز المقابلة الشخصية.

2- أن طلب التحري عن المرشح يتنافى مع عدم اجتياز المقابلة، لأنه من العبث طلب التحريات عن الطاعن الذى لم يجتز المقابلة.

3- يجب ألا تنساق الجهات القضائية وراء الاعتراضات الأمنية، بل يجب تمحيصها والتأكد من مصداقيتها حرصًا على مستقبل الأوائل من الخريجين الذين لا ذنب لهم ولأسرتهم بمفهومها الضيق فيما تناله أيدي أقاربهم المنسوبين إليهم بحكم صلة القرابة.

4- يجب أن تتركز التحريات الأمنية في نطاق الأسرة الصغيرة للمرشــــح (الوالد - الوالدة – الأخوة - الأخوات)، ولا يمتد ذلك إلى أفراد العائلة الكبيرة (كالأعمام والأخوال وأولادهم).

5- انقضاء الدعوى الجنائية بمُـــضي المُدة أو بالتصالح، هو في الواقع حكم صادر في موضوع الدعوى، إذ إن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.

6- أن أزواج الأخوات والخالات أو العمات ليسوا من الأقارب، لا من الأسرة الصغيرة ولا الكبيرة، وقد قضت في أكثر من حكم بقولها.

7- أن زوج خالة الطاعن وزوج عمته لا يعدان من الأسرة الصغيرة أو الكبيرة فلا تعدو أن تكون العلاقة هي علاقة مصاهرة قد تستمر وقد تنتهي.

8- المعول عليه من التحريات الأمنية فيما يتعلق بحسن السمعة هو الأسرة الصغيرة والمكونة من المرشح ووالديه وإخوته ولا يمتد لغيرهم كالأخوال والأعمام.

9- التحريات التى تجريها الأجهزة الأمنية المختصة على المرشح لشغل الوظيفة القضائية يلزم أن يراعي فيها أنها لا تنال دون سند من الحق الدستوري للمرشح في تولي الوظيفة.

10- أن اعتراض الأجهزة الأمنية على تعيين المرشح يلزم أن يكون مبنيًا على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تُنسب إلى المرشح أو ذويه تستقيم لكي تكون سندًا لعدم الموافقة.

11- استبعاد لجنة المقابلة الشخصية المرشح لعدم اجتيازه المقابلة الشخصية دون أسباب مُحددة يصم قرار الاستبعاد بعدم المشروعية.

12- لا يجوز لجهة الإدارة أن تعتصم بما لها من سُلطة تقديرية، فتلك حُجة داحضة لا تقوم لها قائمة فى الحالة المعروضة.

13- ثبوت أن القرار قد تضمن تعيين من هم أدنى من الطاعن في الدرجة العلمية وأقل منه في مرتبة الليسانس يُهدر كُل مُبرر لاستبعاده.

14- لا يجوز للهيئة القضائية أن تستبعد المرشح إلا إذا كانت هُناك أسباب أخرى – غير الكفاءة العلمية – تنال من جدارة المرشح الاجتماعية أو الشخصية أو عدم اللياقة الصحية أو عدم صلاحيته من حيث المظهر العام أو الشخصية لشغل تلك الوظيفة.

15- لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة للجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظائف القضائية تعد امتيازًا يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة، ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبًا يبتغي الصالح العام.

