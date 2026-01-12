الإثنين 12 يناير 2026
الدوري الإيطالي، جنوى يتقدم 1-0 أمام كالياري في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة جنوى أمام ضيفه كالياري بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدل التقدم لجنوى اللاعب لورينزو كولومبو في الدقيقة 8. 

تشكيل جنوى أمام كالياري 

أعلن دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق جنوى تشكيل فريقه لمواجهة كالياري وضم كل من:

دخل فريق جنوى مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيكولا ليلا - 

الدفاع: أليساندرو ماركاندالي - ليو أوستجارد - يوهان فاسكيز - ميكيل إليرتسون - أرون مارتن

الهجوم: فيتينيا - لورينزو كولومبو

تشكيل كالياري أمام جنوى في الدوري الإيطالي 

فيما أعلن فابيو بيساكاني المدير الفني لفريق كالياري تشكيلة لفريقه لمواجهة جنوى والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: إيليا كابريلي

الدفاع: سيباستيانو لوبيرتو - خوان رودريجز - رياض إدريسي 

الوسط: زيتو لوفومبو - ميشيل نداري أدوبو - ماتيو براتي - لوكا مازيتيلي - أدم أوبيرت - 

الهجوم: سميح كيليتشوي - سباستيان إسبوسيتو

