الدوري الإيطالي، جنوى يتقدم 1-0 أمام كالياري في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة جنوى أمام ضيفه كالياري بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدل التقدم لجنوى اللاعب لورينزو كولومبو في الدقيقة 8.

تشكيل جنوى أمام كالياري

أعلن دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق جنوى تشكيل فريقه لمواجهة كالياري وضم كل من:

دخل فريق جنوى مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيكولا ليلا -

الدفاع: أليساندرو ماركاندالي - ليو أوستجارد - يوهان فاسكيز - ميكيل إليرتسون - أرون مارتن

الهجوم: فيتينيا - لورينزو كولومبو

تشكيل كالياري أمام جنوى في الدوري الإيطالي

فيما أعلن فابيو بيساكاني المدير الفني لفريق كالياري تشكيلة لفريقه لمواجهة جنوى والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: إيليا كابريلي

الدفاع: سيباستيانو لوبيرتو - خوان رودريجز - رياض إدريسي

الوسط: زيتو لوفومبو - ميشيل نداري أدوبو - ماتيو براتي - لوكا مازيتيلي - أدم أوبيرت -

الهجوم: سميح كيليتشوي - سباستيان إسبوسيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.