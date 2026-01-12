موقف ريال مدريد من إقالة ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

18 حجم الخط

الكلاسيكو، كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد من إقالة تشابي ألونسو من منصب المدير الفني للفريق، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني.

وكانت تقارير سابقة أكدت أن خسارة السوبر قد تطيح بألونسو من منصبه، في ظل تذبذب النتائج منذ بداية الموسم الحالي، لكن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن خسارة لقب كأس السوبر لا تهدد مستقبل تشابي، بعدما قدّم الفريق الملكي أداء مقنعا رغم الخسارة.

وأشارت إلى أن قرار الريال جاء بناء على الانطباعات أكثر من النتيجة، وفي الوقت ذاته ترى إدارة النادي ضرورة تحسين النتائج واللياقة البدنية للفريق في الفترة المقبلة.

ويعتقد مسؤولو "الميرينجي" أن ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق قبل بداية الموسم الحالي، يستحق الوقت الكافي لتصحيح نقاط ضعف الفريق.

الريال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط خلف برشلونة، كما يحتل المرتبة السابعة بين 36 فريقا في دوري أبطال أوروبا بعدما جمع 12 نقطة من أصل 18 ممكنة هذا الموسم.

وحصد برشلونة، لقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، بالسعودية.

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر



افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة بالدقيقة 36 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعد مهارة رائعة من النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، وعاد فريق برشلونة للتقدم عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول عاد ريال مدريد وسجل هدف التعادل عن طريق جونزالو جارسيا، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل 2-2.



وفي الشوط الثاني عاد رافينيا وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

