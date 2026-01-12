الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الثانية خلال يومين، رسالة تهديد غامضة تصل آلاف الإسرائيليين تنذر بحدث وشيك

هاتف محمول بيد أحد
هاتف محمول بيد أحد الأشخاص، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن  آلاف الإسرائيليين تلقوا  مجددا  رسائل تهديد غامضة على هواتفهم يحتمل أنها من مجموعة القرصنة"حنظلة"، تنذر بحدث وشيك عند منتصف الليل، وقد أثارت الرسائل الرعب والخوف بين الإسرائيليين.

رسالة تهديد تصل لآلاف الإسرائيليين

وأفادت القناة 12 العبرية في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا للمرة الثانية رسائل تهديد جاء فيها  “السماء ستضاء عند منتصف الليل.. مذنبات ليست نجوما.. نيازك ليست كالنيازك.. وفجأة أصوات مرعبة”.

رسالة تهديد تصل ألاف الإسرائيليين، فيتو 
رسالة تهديد تصل ألاف الإسرائيليين، فيتو 

 

رسالة مجهولة ترعب آلاف الإسرائيليين 

ويوم السبت الماضي ذكرت "القناة 12" العبرية، في تقرير لها، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل هاتفية مجهولة المصدر كتب فيها "نحن قادمون.. عليكم النظر إلى السماء عند منتصف الليل".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن العديد من الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم في خضم التوتر بين تل أبيب وطهران.

ونشرت وسائل إعلام عبرية لقطة شاشة من الرسائل التي تلقاها الإسرائيليون على هواتفهم، حيث تضمن رقم هاتف يبدأ بالرمز "+44" هو رمز الاتصال الدولي للمملكة المتحدة.

التوتر بين إيران وإسرائيل 

ويرتفع منسوب التوتر بين إسرائيل وإيران، فيما تشكل الهجمات السيبرانية جزءا من الصراع بين الطرفين.

وتأتي هذه الرسالة في خضم احتجاجات مستمرة ومتصاعدة اندلعت منذ نهاية ديسمبر 2025، وانطلقت شرارتها في البداية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور قيمة العملة المحلية في إيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسرائيليين مجموعة القرصنة حنظلة إسرائيل إيران

مواد متعلقة

إسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لسيناريوهات التعامل بشأن التطورات في إيران

"نحن قادمون انظروا للسماء منتصف الليل"، رسالة غامضة ترعب آلاف الإسرائيليين
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة سيدنا موسى وتخفيف الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية