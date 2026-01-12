الثانية خلال يومين، رسالة تهديد غامضة تصل آلاف الإسرائيليين تنذر بحدث وشيك

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا مجددا رسائل تهديد غامضة على هواتفهم يحتمل أنها من مجموعة القرصنة"حنظلة"، تنذر بحدث وشيك عند منتصف الليل، وقد أثارت الرسائل الرعب والخوف بين الإسرائيليين.

رسالة تهديد تصل لآلاف الإسرائيليين

وأفادت القناة 12 العبرية في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا للمرة الثانية رسائل تهديد جاء فيها “السماء ستضاء عند منتصف الليل.. مذنبات ليست نجوما.. نيازك ليست كالنيازك.. وفجأة أصوات مرعبة”.

رسالة تهديد تصل ألاف الإسرائيليين، فيتو

رسالة مجهولة ترعب آلاف الإسرائيليين

ويوم السبت الماضي ذكرت "القناة 12" العبرية، في تقرير لها، أن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل هاتفية مجهولة المصدر كتب فيها "نحن قادمون.. عليكم النظر إلى السماء عند منتصف الليل".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن العديد من الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم في خضم التوتر بين تل أبيب وطهران.

ونشرت وسائل إعلام عبرية لقطة شاشة من الرسائل التي تلقاها الإسرائيليون على هواتفهم، حيث تضمن رقم هاتف يبدأ بالرمز "+44" هو رمز الاتصال الدولي للمملكة المتحدة.

التوتر بين إيران وإسرائيل

ويرتفع منسوب التوتر بين إسرائيل وإيران، فيما تشكل الهجمات السيبرانية جزءا من الصراع بين الطرفين.

وتأتي هذه الرسالة في خضم احتجاجات مستمرة ومتصاعدة اندلعت منذ نهاية ديسمبر 2025، وانطلقت شرارتها في البداية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الحادة وتدهور قيمة العملة المحلية في إيران.

