الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار طرد بريدي بمجمع سكني في تركيا

الشرطة التركية
الشرطة التركية
18 حجم الخط

ذكرت قناة "إن تي في" التركية، في تقرير لها  اليوم الأحد أن انفجارا وقع في مجمع سكني فاخر بمنطقة زيتين بورنو غرب إسطنبول، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، عندما فتحوا طردا بريديا سلمه عامل التوصيل.

إصابة 3 أشخاص جراء انفجار طرد بريدي في مجمع سكني فاخر بإسطنبول


وأفادت القناة بأنه "بعد تلقي بلاغ عن الانفجار، وصلت قوات الشرطة التركية إلى المجمع السكني. وقد انفجر صندوق طلبية تركه ساع عند مكتب الاستقبال عندما فتحه المستلم، ما تسبب في إصابته بجروح في العينين واليدين، كما أصيب حارسان بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

تفاصيل حادث تركيا

وأضافت القناة أن السلطات التركية قامت بتطويق المجمع السكني أثناء قيام المحققين بفحص موقع الانفجار، ولم تتوفر حتى الآن معلومات محددة حول أسباب الانفجار أو طبيعة المادة المتفجرة، والغريب أنه لم يذكر شيء عن وجود كاميرات مراقبة في ذلك المجمع الفاخر!

وبحسب ما رصدته وكالة "نوفوستي"، يقع المجمع السكني في منطقة مطلة على بحر مرمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطنبول طرد بريدي بحر مرمرة تركيا

مواد متعلقة

تداعيات مظاهرات طهران، تركيا تلغي الرحلات الجوية إلى إيران

طرد أم استقالة، لأول مرة شاكر محظور يوضح حقيقة طرده من عمله ضابط شرطة

تصادم ناقلتي نفط قبالة سواحل إسطنبول (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية