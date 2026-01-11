إصابة 3 أشخاص إثر انفجار طرد بريدي بمجمع سكني في تركيا

18 حجم الخط

ذكرت قناة "إن تي في" التركية، في تقرير لها اليوم الأحد أن انفجارا وقع في مجمع سكني فاخر بمنطقة زيتين بورنو غرب إسطنبول، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، عندما فتحوا طردا بريديا سلمه عامل التوصيل.

إصابة 3 أشخاص جراء انفجار طرد بريدي في مجمع سكني فاخر بإسطنبول



وأفادت القناة بأنه "بعد تلقي بلاغ عن الانفجار، وصلت قوات الشرطة التركية إلى المجمع السكني. وقد انفجر صندوق طلبية تركه ساع عند مكتب الاستقبال عندما فتحه المستلم، ما تسبب في إصابته بجروح في العينين واليدين، كما أصيب حارسان بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

تفاصيل حادث تركيا

وأضافت القناة أن السلطات التركية قامت بتطويق المجمع السكني أثناء قيام المحققين بفحص موقع الانفجار، ولم تتوفر حتى الآن معلومات محددة حول أسباب الانفجار أو طبيعة المادة المتفجرة، والغريب أنه لم يذكر شيء عن وجود كاميرات مراقبة في ذلك المجمع الفاخر!

وبحسب ما رصدته وكالة "نوفوستي"، يقع المجمع السكني في منطقة مطلة على بحر مرمرة.

