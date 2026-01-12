الخارجية الإيرانية: مسلحون استهدفوا 180 سيارة إسعاف وأحرقوا 53 مسجدا

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسلحين استهدفوا 180 سيارة إسعاف خلال ثلاثة أيام، في إطار موجة من أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأوضح عراقجي أن تلك المجموعات أقدمت أيضا على إحراق المساجد والممتلكات العامة في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن 53 مسجدا تعرضت للحرق في مختلف أنحاء البلاد.

الخارجية الإيرانية: الاحتجاجات تحولت إلى أعمال إرهابية مسلحة

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن احتجاجات التجار التي بدأت في 28 ديسمبر جاءت في بدايتها هادئة ومشروعة وفق ما يكفله الدستور الإيراني.

تحرك حكومي

وأوضح عراقجي أن الحكومة تحركت فور اندلاع الاحتجاجات وبدأت محادثات مباشرة مع المعنيين، كما استمعت إلى مطالب المحتجين في إطار التعامل القانوني مع التظاهرات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوضع تغير في مرحلة لاحقة، حيث اتجهت المظاهرات نحو العنف، مؤكدا أن قوات الأمن تعاملت مع التطورات بهدوء وضبط للنفس.

وأضاف أن لدى السلطات الإيرانية أدلة تؤكد تعرض قوات الأمن لإطلاق نار بهدف رفع أعداد الضحايا، لافتا إلى دخول مجموعات إرهابية مسلحة إلى صفوف المتظاهرين لتحريف المسيرات عن مسارها الأصلي.

وأكد عراقجي امتلاك بلاده تسجيلات لرسائل صوتية ومواد مصورة توثق تلقي عناصر إرهابية أوامر بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن، مشيرا إلى أن معظم من قضوا خلال الأحداث تم إطلاق النار عليهم من الخلف.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاحتجاجات، معتبرا إياها تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وشدد عراقجي على أن ما يجري حاليا لا يمكن وصفه بالمظاهرات، بل يمثل حربا إرهابية تستهدف البلاد، موضحا أن السلطات تمتلك صورا تظهر توزيع أسلحة على بعض المتظاهرين.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية استهدفت أيضا مباني حكومية ومقار للشرطة إلى جانب محال تجارية، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإحداث فوضى داخل البلاد.

