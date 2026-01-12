نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مستشفى في رام الله

18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية فلسطينية اليوم الاثنين، بأنه جرى نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس 90 عاما يجري، اليوم الإثنين، فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

ولم تنشر حتى هذه اللحظة تفاصيل دقيقة إضافية عن طبيعة حالة أبو مازن الصحية، لكن الوكالات الفلسطينية أكدت أن الفحوصات روتينية.

حماس تسلم قطر وتركيا وأبو مازن مطالبها للتهدئة

كان متحدث باسم حركة حماس أعلن أن الحركة سلمت رسميا مطالب الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة للالتزام بتهدئة مع إسرائيل إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وتركيا وأطراف عربية.

وقال فوزى برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس "سلمت حماس رسميا مطالب المقاومة الفلسطينية للأطراف المعنية بما فيها قطر وتركيا والجامعة العربية والسيد محمود عباس".

من جهة ثانية قال مصدر مقرب من حماس فضل عدم ذكر اسمه لفرانس برس أن أهم المطالب التى اشترطتها فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس ووردت فى اللائحة التى سلمت هى "وقف العدوان والحرب على قطاع غزة، ورفع كامل للحصار عن القطاع، وفتح كافة المعابر وحرية الصيد بعمق 12ميلا بحريا".

وأشار إلى أن من بين المطالب أيضا "حرية الحركة فى المناطق الحدودية والإفراج عن المعتقلين فى صفقة شاليط الذين اعتقلوا مؤخرا فى الضفة الغربية".

وكانت إسرائيل عادت واعتقلت عشرات الفلسطينيين الذين أفرج عنهم فى إطار صفقة التبادل مع الجندى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا فى غزة.

ورفضت حركة حماس اقتراحا بالتهدئة تقدمت به مصر فى حين وافقت عليه إسرائيل قبل بدء الهجوم البرى.

