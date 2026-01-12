الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مستشفى في رام الله

ابو مازن
ابو مازن
18 حجم الخط

أفادت تقارير إخبارية فلسطينية اليوم الاثنين، بأنه جرى نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى في رام الله لإجراء فحوصات طبية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس 90 عاما يجري، اليوم الإثنين، فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

ولم تنشر حتى هذه اللحظة تفاصيل دقيقة إضافية عن طبيعة حالة أبو مازن الصحية، لكن الوكالات الفلسطينية أكدت أن الفحوصات روتينية.

 

حماس تسلم قطر وتركيا وأبو مازن مطالبها للتهدئة

كان متحدث باسم حركة حماس أعلن أن الحركة سلمت رسميا مطالب الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة للالتزام بتهدئة مع إسرائيل إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وتركيا وأطراف عربية.

وقال فوزى برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس "سلمت حماس رسميا مطالب المقاومة الفلسطينية للأطراف المعنية بما فيها قطر وتركيا والجامعة العربية والسيد محمود عباس".

من جهة ثانية قال مصدر مقرب من حماس فضل عدم ذكر اسمه لفرانس برس أن أهم المطالب التى اشترطتها فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس ووردت فى اللائحة التى سلمت هى "وقف العدوان والحرب على قطاع غزة، ورفع كامل للحصار عن القطاع، وفتح كافة المعابر وحرية الصيد بعمق 12ميلا بحريا".

وأشار إلى أن من بين المطالب أيضا "حرية الحركة فى المناطق الحدودية والإفراج عن المعتقلين فى صفقة شاليط الذين اعتقلوا مؤخرا فى الضفة الغربية".

وكانت إسرائيل عادت واعتقلت عشرات الفلسطينيين الذين أفرج عنهم فى إطار صفقة التبادل مع الجندى جلعاد شاليط الذى كان محتجزا فى غزة.

ورفضت حركة حماس اقتراحا بالتهدئة تقدمت به مصر فى حين وافقت عليه إسرائيل قبل بدء الهجوم البرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام فلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس روتينية فحوصات طبية

مواد متعلقة

أبو مازن يشيد باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ويثمن جهود وقف حرب غزة

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

الرئاسة: مشاركة أبو مازن ونتنياهو في قمة السلام تهدف لترسيخ اتفاق غزة

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية