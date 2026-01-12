أرينا سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

18 حجم الخط

التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد تتويجها أمس بلقب بطولة برزبين.

واستعادت الأمريكية كوكو جوف المركز الثالث الذي فقدته الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه مواطنتها أماندا أنيسيموفا إلى المركز الرابع.

وشهدت المراكز العشرة الأولى عدة تغييرات أخرى، بتقدم كل من الإيطالية جاسمين باوليني والروسية ميرا أندريفا مرتبة واحدة، لتحتلا المركزين السابع والثامن على الترتيب.



وفي المقابل، تراجعت الأمريكية ماديسون كيز مركزين لتحتل المركز التاسع عالميًا في رياضة التنس، بينما تقدمت السويسرية بيليندا بينسيتش إلى المركز العاشر، بعد حملتها القوية رفقة منتخب سويسرا ووصولها إلى نهائي كأس الاتحاد قبل الخسارة أمام بولندا.

وتقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك ستة مراكز لتحتل المركز العشرين، عقب وصولها إلى نهائي بطولة برزبين، كما تقدمت مواطنتها إيلينا سفيتولينا إلى المركز الثاني عشر بعد تتويجها بلقب بطولة أوكلاند.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 10,990 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 8,328 نقطة

3- كوكو جوف: 6,423 نقطة

4- أماندا أنيسيموفا: 6,320 نقطة

5- إيلينا ريباكينا: 5,850 نقطة

6- جيسيكا بيجولا: 5,453 نقطة

7- جاسمين باوليني: 4,267 نقطة

8- ميرا أندريفا: 4,232 نقطة

9- ماديسون كيز: 4,003 نقطة

10- بيليندا بينسيتش: 3,512 نقطة

