الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرينا سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

أرينا سابالينكا
أرينا سابالينكا
18 حجم الخط

التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد تتويجها أمس بلقب بطولة برزبين.

واستعادت الأمريكية كوكو جوف المركز الثالث الذي فقدته الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه مواطنتها أماندا أنيسيموفا إلى المركز الرابع.

وشهدت المراكز العشرة الأولى عدة تغييرات أخرى، بتقدم كل من الإيطالية جاسمين باوليني والروسية ميرا أندريفا مرتبة واحدة، لتحتلا المركزين السابع والثامن على الترتيب.


وفي المقابل، تراجعت الأمريكية ماديسون كيز مركزين لتحتل المركز التاسع عالميًا في رياضة التنس، بينما تقدمت السويسرية بيليندا بينسيتش إلى المركز العاشر، بعد حملتها القوية رفقة منتخب سويسرا ووصولها إلى نهائي كأس الاتحاد قبل الخسارة أمام بولندا.

وتقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك ستة مراكز لتحتل المركز العشرين، عقب وصولها إلى نهائي بطولة برزبين، كما تقدمت مواطنتها إيلينا سفيتولينا إلى المركز الثاني عشر بعد تتويجها بلقب بطولة أوكلاند.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 10,990 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 8,328 نقطة

3- كوكو جوف: 6,423 نقطة

4- أماندا أنيسيموفا: 6,320 نقطة

5- إيلينا ريباكينا: 5,850 نقطة

6- جيسيكا بيجولا: 5,453 نقطة

7- جاسمين باوليني: 4,267 نقطة

8- ميرا أندريفا: 4,232 نقطة

9- ماديسون كيز: 4,003 نقطة

10- بيليندا بينسيتش: 3,512 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصنيف التنس التنس البيلاروسية ارينا سابالينكا ارينا سابالينكا إيجا شفيونتيك كوكو جوف ايلينا ريباكينا

مواد متعلقة

الاتحاد الكيني لكرة التنس عن دعوة اللاعبة هاجر عبد القادر: أخذنا العبرة من هذه التجربة

بيان رسمي من اتحاد التنس بشأن اللاعبة هاجر عبد القادر
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر ضد السنغال والقنوات الناقلة

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي

إحالة مديرة مدرسة تجريبية وأخصائيين اجتماعيين للمحاكمة التأديبية بسبب واقعة تنمر

بدء تحقيق كوريا الجنوبية في اتهامات اختراق طائراتها لأجواء الشمالية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية