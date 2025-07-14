أنس جابر تتراجع 12 مركزا في التصنيف العالمي للتنس

التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد بعض التغيرات في أول 10 مراكز.

وعلى الرغم من توديع كوكو جوف لبطولة ويمبلدون من الدور الأول، إلا أنها حافظت على تواجدها في المركز الثاني.

بدورها ارتقت البولندية إيجا شفيونتيك، مرتبة واحدة، لتتواجد في المركز الثالث، بعد تتويجها باللقب للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، في الوقت الذي تراجعت فيه الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى المركز الرابع.



كما تقدمت الروسية ميرا أندريفا، مركزين، لتتواجد في التصنيف الخامس، بعد وصولها إلى ربع النهائي، بينما قفزت الأمريكية أماندا أنيسيموفا 5 مراكز لتتواجد في التصنيف السابع بعد وصولها إلى النهائي للمرة الأولى في مسيرتها.

وتراجعت الإيطالية جاسمين باوليني 4 مراكز لتتواجد في المركز التاسع، لعدم دفاعها عن نقاط وصولها إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي.

وارتقت السويسرية بليندا بينسيتش 15 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 20 عالميًا بعد وصولها إلى نصف النهائي.

واستمر تراجع التونسية أنس جابر، التي عادت 12 مركزًا، لتتواجد في المركز 71 عالميًا.

وكان التراجع الأكبر من نصيب التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي تأخرت 62 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 78، لفشلها في الدفاع عن لقب ويمبلدون.

المركز العشرة الأولى لتصنيف لاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 12420 نقطة

2- كوكو جوف: 7669 نقطة

3- إيجا شفيونتيك: 6813 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 6423 نقطة

5- ميرا أندريفا: 5163 نقطة

6- كينوين جينج: 4803 نقاط

7- أماندا أنيسيموفا: 4470 نقطة

8- ماديسون كيز: 4374 نقطة

9- جاسمين باوليني: 3576 نقطة

10- باولا بادوسا: 3454 نقطة

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