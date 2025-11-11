رئيس الوزراء العراقي: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تجاوزت 55%

18 حجم الخط

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الشعب العراقي أثبت مجددًا التزامه بالديمقراطية من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية العراقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للإرادة الشعبية وحماية للنظام الدستوري الذي تأسس بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية.

مشاركة واسعة تعكس الثقة بالعملية السياسية

وأوضح السوداني أن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية تجاوزت 55%، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس درجة عالية من الوعي والمسؤولية الوطنية لدى العراقيين، ويؤكد حرصهم على المساهمة في اختيار ممثليهم وصياغة مستقبلهم السياسي.

وأضاف أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الأمن والاستقرار بفضل الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية واللجان المنظمة، وهو ما يعزز ثقة المواطن بقدرة الدولة على إدارة استحقاقاتها الدستورية بنجاح.

التزام حكومي بالإصلاح وترسيخ الديمقراطية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم المسار الانتخابي واستكمال الإصلاحات السياسية والإدارية، بما يضمن تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

وأكد السوداني أن الانتخابات الأخيرة تمثل محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، لأنها تُرسخ مفهوم التداول السلمي للسلطة وتعيد التوازن إلى العملية السياسية بعد سنوات من الأزمات.

رسالة استقرار وثقة للمجتمع الدولي

واختتم السوداني تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة الشعبية الواسعة بعثت برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي بأن العراق يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والديمقراطية الحقيقية، وأن إرادة الشعب كانت ولا تزال الضمانة الأولى لاستمرار الدولة الدستورية.

