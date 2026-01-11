هدير عبد الناصر تنتهي من تصوير المشاهد الخارجية لـ "الست موناليزا"بالإسماعيلية

18 حجم الخط

انتهت الفنانة هدير عبد الناصر من تصوير بعض المشاهد الخارجية لمسلسل “الست موناليزا”، لـ مي عمر بمدينة الإسماعيلية، حيث استغرقت تلك المشاهد عدة أيام قبل عودة فرق العمل إلى القاهرة لاستكمال التصوير.

وتجسد هدير شخصية فتاة تدعى “ولاء”، هي ابنة خال موناليزا “مي عمر”، والصديقة المقربة لها، والتي تستشيرها في الكثير من أمور حياتها.

ويعد ذلك التعاون هو الثاني بين هدير عبد الناصر ومي عمر، بعد نجاحهما معًا في مسلسل “لؤلؤ”، الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة.

من جانب آخر انتهت الفنانة مي عمر من تصوير عدد من المشاهد المهمة ضمن أحداث مسلسل الست موناليزا، وكان من بين تلك المشاهد، واقعة قتلها صديقتها "إنجي المقدم"، عن طريق الخطأ، بعدما نشبت بينهما خلاف كبير.

مسلسل مي عمر الجديد

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن المشهد كان عبارة عن خلاف كبير تحول إلى اشتباك، وقامت مي عمر بدفع صديقتها بقوة لتسقط أرضا وتصطدم رأسها بالطاولة مما يتسبب في مقتلها.

وأضاف المصدر أن أحداث المسلسل تتوالى بعد إلقاء القبض على مي عمر التي تجسد شخصية موناليزا، وتحاول إثبات أن الواقعة قتل عن طريق الخطأ.

مسلسل “الست موناليزا”

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر قصة حب لها مع الفنان أحمد مجدي، الذي يساعدها على الانفصال من زوجها الأول، ويقف بجانبها في مراحل كثيرة، ولكن تقوم شقيقته التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم، بإفساد العلاقة بينهما.

صناع مسلسل الست موناليزا

يتكون مسلسل الست موناليزا من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وسيعرض على شاشة MBC مصر، ويشارك في العمل كل من: محمود عزب ووفاء عامر وشيماء سيف وأحمد مجدي وجوري بكر

