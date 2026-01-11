إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على طريق المحلة – كفر الشيخ الدولي

18 حجم الخط

أصيبت سيدتان اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري نمرة على طريق المحلة – كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا بالحادث على الفور وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابتين ونقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على السيارة أثناء عبوره الكوبري مما أدى إلى انقلابها.

وتواصل الجهات الأمنية بمحافظة الغربية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث بدقة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور في الموقع وضمان سلامة قائدي المركبات.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وكانت سيدة قد لقيت مصرعها، فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

