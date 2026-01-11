تأجيل استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعواها بالتعويض ضد مخرج شهير لـ 9 فبراير

18 حجم الخط

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير لجلسة 9 فبراير المقبل .

تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد مخرج شهير لـ 9 فبراير

وفي وقت سابق، قال شعبان سعيد محامي المخرج الشهير: إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل عفاف شعيب ضد المخرج والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أودعت في وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على جميع ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستنادًا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

واستكملت: إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استنادًا إلى ما ورد بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.