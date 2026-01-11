الأحد 11 يناير 2026
رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري بالجيزة

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل الحيوية، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري، حيث أوضح رئيس الشركة أن المحطة تخدم منطقة منشأة البكاري، وتعمل بطاقة فعلية تصل إلى ١٣٠ ألف م٣ يوميًا، موجهًا بضرورة العمل على تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، قام المهندس محمد حفناوي بزيارة مركز خدمة عملاء منشآة البكاري، والذي يخدم مناطق المريوطية والطوابق ومنشأة البكاري، حيث اطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، والتي تشمل: سداد الفواتير، والتعاقدات على المياه والصرف الصحي، وتسجيل قراءات العدادات، وإعادة فتح المياه، وخدمة حبس المياه، واستخراج شهادة بيانات، والاستعلام عن فواتير الاستهلاك، ونقل ملكية الاشتراك، وتصحيح الاسم أو العنوان، واستبدال قطر وصلة أو عداد.

وشملت الجولة أيضًا محطة صرف صحي ترسا ٦، والتي تخدم مناطق الطالبية حتى المريوطية، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل.

كما تفقد المهندس محمد حفناوي محطة الهرم الرئيسية للصرف الصحي، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ ٢٠٦ آلاف م٣ يوميًا، وتخدم المناطق الممتدة من المطبعة حتى العشرين فيصل، مؤكدًا أهمية الالتزام بخطط التشغيل والصيانة للحفاظ على استقرار المنظومة.

وأكد المهندس محمد حفناوي أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة. 

