الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة ببولاق الدكرور لـ 9 فبراير

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم
18 حجم الخط

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض صغيرة في بولاق الدكرور لجلسة 9 فبراير.

محاكمة المتهم بخطف والاعتداء على صغيرة ببولاق الدكرور

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة أن المتهم أسامة. ر،  هتك عرض وخطف الطفلة ملك. أ، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة  في غضون عام 2025 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، استدرج المجني عليها طواعية على خلفية علاقة عاطفية، وأخذها إلى إحدى الشقق السكنية، وتعدى عليها قاصدا هتك عرضها.

وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب مرور فترة زمنية على الواقعة الأولى، قام المتهم بخطف الطفلة بالخداع، حيث أوهمها بأنه سيوصلها لمدرستها، فامتثلت له، وتمكن من اصطحابها إلى شقته مرة أخرى بعيدا عن أنظار ذويها، وهناك تعدى عليها كرها عنها، وهي الجريمة الثانية المرتكبة بحقها.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحامي العام بولاق الدكرور تحقيقات نيابة جنوب الجيزة جنايات الجيزة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور شرطة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرو

مواد متعلقة

مناظرة النيابة تكشف سبب مقتل سيدة على يد زوجها في عين شمس

تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة قتل شاب بالجيزة بسبب كيس عصير

غلط في الماسورة، إصابة خمسيني ونجاة شخصين في حريق ببولاق الدكرور

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق نتيجة تسريب غاز ببولاق الدكرور
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية