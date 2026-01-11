تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة ببولاق الدكرور لـ 9 فبراير

18 حجم الخط

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض صغيرة في بولاق الدكرور لجلسة 9 فبراير.

محاكمة المتهم بخطف والاعتداء على صغيرة ببولاق الدكرور

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة أن المتهم أسامة. ر، هتك عرض وخطف الطفلة ملك. أ، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة في غضون عام 2025 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، استدرج المجني عليها طواعية على خلفية علاقة عاطفية، وأخذها إلى إحدى الشقق السكنية، وتعدى عليها قاصدا هتك عرضها.

وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب مرور فترة زمنية على الواقعة الأولى، قام المتهم بخطف الطفلة بالخداع، حيث أوهمها بأنه سيوصلها لمدرستها، فامتثلت له، وتمكن من اصطحابها إلى شقته مرة أخرى بعيدا عن أنظار ذويها، وهناك تعدى عليها كرها عنها، وهي الجريمة الثانية المرتكبة بحقها.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

